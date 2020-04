A carregar o vídeo ...

O líder e deputado único do Chega, André Ventura, afirmou confirmou nas redes sociais que irá demitir-se da liderança do partido. Em vídeo, Ventura diz que este é um dia "particularmente difícil" para o Chega e que irá entregar nos próximos dias o seu pedido de demissão como presidente da direção do Chega. No entanto, refere também que não está na política para arranjar "a sua vidinha" e clarificou que será novamente candidato à liderança do partidoO deputado refere que a decisão é baseada em três motivos: "Estou cansado daqueles que, sistematicamente, boicotam o trabalho da Direção Nacional e se empenham mais em atacar o partido, em divulgar mensagens privadas e em divulgar opções internas do partido do que em ajudar este partido a crescer", afirma André Ventura, que afirma que o Chega "cresceu exponencialmente" e está a disputar o "terceiro ou quarto lugar" do cenário político em Portugal.Para Ventura, tal atraiu muita energia, mas também "o pior que a vida política tem" - os que "procuram o lugar ao sol" e estão sempre "à procura do momento certo para atacar"."Não tolerarei e nunca aceitarei liderar mais um dos partidos do sistema, por muito que isso dê frutos eleitoralmente", diz, acrescentando que votou na abstenção da renovação do estado de emergência, "não porque não entenda que deva haver estado de emergência", mas por entender que "nenhum pretexto pode permitir pôr reclusos na rua".O deputado do Chega refere também que não está na política para arranjar "a sua vidinha" e clarificou que será novamente candidato à liderança do partido, convidando "todos aqueles que consideram que conseguem fazer melhor", a apresentarem a sua candidatura."Talvez este seja o momento de clarificação que nos permitirá ter a unidade e a força necessária para enfrentar os desafios", dizendo que a sua visão sobre o partido é "radical contra o sistema" e "extremista na medida em que já não vamos lá sem soluções fortes para salvar Portugal".