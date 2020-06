André Ventura procura apoios junto de Bolsonaro e de Salvini

O Chega, partido liderado por André Ventura, estabeleceu contactos com as forças políticas de direita nacionalista e de extrema-direita, nomeadamente nos EUA, Brasil e Europa.





Segundo o jornal Expresso , o partido teve uma reunião há cerca de um mês com o grupo do Parlamento Europeu Identidade e Democracia (ID), no qual se incluem as forças políticas de direita nacionalista e de extrema-direita, como a Liga italiana de Matteo Salvini. Os partidos manifestaram interesse em trabalhar com o Chega.Já nos EUA e Brasil, a base de apoio são, respetivamente membros do partido emigrados e militantes evangélicos "próximos da família de Bolsonaro", o presidente do Brasil. Ventura assume que gostaria de ir aos EUA em Outubro ou Novembro.