Mapa: Lisboa, Porto e Gaia têm mais de 20% dos infetados com covid-19 em Portugal

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 3 de abril e foram anunciados pela DGS a 4 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. Ao clicar em cada concelho por ver a evolução de todos os dados diários desde que a DGS começou apresentar os dados distribuídos por município)

O relatório divulgado este sábado, 4 de abril, pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostra que se mantém em 155 o número de concelhos com pelo menos três casos confirmados da doença Covid-19, o que corresponde a 50,32% dos 308 municípios portugueses.

Lisboa (654) continua a comandar a lista dos municípios com maior número de casos de Covid-19, seguindo-se os concelhos do Porto (643) e Vila Nova de Gaia (468).

Juntos, estes três municípios registam 2.616 pessoas infetadas, o que corresponde a 21,4% dos 8.238 casos que foram reportados pela DGS com distribuição por concelho. O país têm mais de 10 mil casos, mas a DGS na tabela com os casos por concelho disponibiliza apenas 79% do total conhecido.





Apesar de elevado, este peso dos três municípios com mais casos já foi maior. A 24 de março, quando o número total de casos era inferior a 2 mil, o peso de Lisboa, Porto e Gaia era de 28,6%.

De ontem para hoje observa-se ainda um pequeno aumento, de 18 para 20 (representativos de 6,5% do total dos municípios nacionais), do número de concelhos com 100 ou mais casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.

Almada foi o último concelho a entrar para a lista dos que têm mais de 100 casos. Juntos, estes 20 municípios registam 4.131 casos, o que representa mais de metade do total. O peso do top20 também tem vindo a descer, sendo que a 24 de março representava quase 60% do total.

Crescimento dos casos confirmados abranda

O balanço diário realizado pela DGS revela que no dia de ontem morreram mais 20 pessoas por covid-19. Há agora 10.524 casos confirmados, mas a taxa de crescimento, que já chegou a estar quase nos 30%, continua a abrandar, situando-se agora nos 6,45%.

Contam-se agora 260 óbitos, um número que cresceu 8% face ao dia anterior e que registou igualmente um abrandamento. A taxa de mortalidade é de 2,5% no geral e de 10,3% nos doentes acima dos 60 anos.