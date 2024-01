Ventura no YouTube para captar jovens

O Chega tem desenvolvido nos últimos meses uma nova estratégia de comunicação nas redes sociais que tem como alvo os eleitores mais jovens. Clipes curtos do líder André Ventura a reagir à atualidade, ora a beber um carioca no bar da Assembleia da República, ora a entrar no seu gabinete, até mesmo a enfeitar a árvore de Natal ou a ver a entrevista do socialista Pedro Nuno Santos a Júlia Pinheiro. “Onde é que estes programas da manhã vão parar?”, ridicularizou. A estes vídeos, acrescem conversas em canais de YouTube populares, as mais recentes com o dono da empresa de suplementos Prozis, Miguel Milhão, no seu videocast Conversas do Karalho (CdK), e o youtuber Tiago Paiva, que foi notícia ao insultar António Costa no púlpito do parlamento.