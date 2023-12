Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ah, a política: essa “grande porca”, como escrevia Rafael Bordalo Pinheiro. Em Portugal, a história da democracia é feita de insultos parlamentares e frases polémica em entrevistas. A mais recente foi a do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, ao afirmar que António Costa “apresentou a sua demissão [de líder do Executivo] por indecente e má figura”. O escândalo socialista cedo chegou: “Passos Coelho é o Pepe da política portuguesa”, reagiu Carlos César, referindo-se ao defesa do FC Porto conhecido por ser muito agressivo. Costa também: “O azedume não merece comentário.”