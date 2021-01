Convergir em tudo, tudo, tudo... menos na Europa

A deixa do moderador, na RTP, sobre se defendia uma convergência pré-eleitoral entre as candidaturas à esquerda, para melhor enfrentar Marcelo Rebelo de Sousa, pôs Ana Gomes a dizer que da sua parte, isso "é possível", porque quando "a democracia está sob ataque o mais importante é que os que a defendem possam convergir". E lembrou que não só apoiou a Geringonça 1, como teve "pena de que não tenha havido uma Geringonça 2".





A proximidade com o comunista João Ferreira, contudo, é menos pessoal do que com a bloquista Marisa Matias: a candidata socialista - mas sem apoio do PS - admitiu que quando estava em reflexão trocou impressões com Marisa Matias. "Com o João não troquei." Mas a distância política não é muita: "Estivemos 10 anos no Parlamento Europeu, o João não é o meu adversário nesta contenda. Mas tenho todo o gosto de estar aqui a debater."Foi João Ferreira quem fez um maior esforço para se diferenciar de quem estava do outro lado da mesa, assumindo uma postura que considera mais crítica face a Marcelo Rebelo de Sousa e dizendo que a convergência "não deve ser discutira em abstrato" e que a sua candidatura "tem valores insubstituíveis". A resposta foi vaga e teve de ser Carlos Daniel, o jornalista da RTP que moderou o debate, a concluir: "Vai até dia 24. Porque é que não converge com Ana Gomes?" Ferreira respondeu que apresenta uma candidatura "pela positiva" que quer contrapor ao que considera ter sido um "afastamento de principios basilares da Constituição".Mas o discurso voltou, de novo e ainda, a convergir. O comunista voltou a insistir numa das suas bandeiras de campanha, as questões laborais e a defesa do mundo do trabalho, enquanto Ana Gomes acenava que sim com a cabeça, "nisso não posso estar mais de acordo com o João". Chegou mesmo a dizer que queria "prestar tributo ao seu partido", o PCP, pelo papel recente na viabilização de "orçamentos, nas pensões e na proteção dos desempregados". O moderador teve até este desabafo: "No discurso há convergência, já percebemos..." E também convergiram na crítica aos estados de emergência sucessivamente aprovados por Marcelo Rebelo de Sousa.Onde Ana e João deixaram o registo de conversa amena e divergiram, finalmente, foi na questão europeia. Mas só a escassos minutos do final. Aí, Ana Gomes tinha feito o trabalho de casa e vinha preparada para o tema com argumentos concretos contra o concorrente. João Ferreira teve de entrar em modo defensivo, clarificando que nunca defendeu nem defende a saída da UE, apenas que Portugal "não deve aceitar medidas prejudiciais ao seu interesse" impostas por outros. Quer, face à UE, uma "postura de defesa do interesse nacional na qual o Presidente tem um papel importante", devendo, por exemplo, ter um papel para evitar que se queira, a nível europeu, "transformar a CGD numa 'caixinha' ou a TAP numa subsidiária de uma companhia alemã". Ana Gomes passou ao ataque, assumindo-se como uma europeísta que acredita que "sem a Europa não nos salvamos", nomeadamente no atual contexto de pandemia e crise económica. E lembrou a João Ferreira que é "graças ao Euro que podemos aceder fundo de resiliência" e disparou uma lista de votos recentes do ex-colega eurodeputado: "No PE tem estado a votar contra o imposto sob as grandes plataformas digitais e e as grandes empresas poluidoras"; "você votou contra o relatório do escândalo Lux Leaks", que ilustrava como governos permitiam às grandes empresas europeias poupar nos impostos pagos. "Absteve-se e votou contra no último relatório." Ferreira justificou-se: "Sou favorável a impostos sobre multinacionais, a questão é para onde é que vão esses impostos" - e os comunistas têm discordado de impostos europeus. Mas aí a questão é técnica para explicações e Ferreira nem explicou bem esse detalhe. Ana Gomes terá marcado um ponto. Ou meio ponto, dada a pouca chama da meia hora.