Ventura diz que tudo fará para evitar que um socialista seja PR

Ventura renovou o repto que já lançou ao PSD e a Montenegro para que esclareçam quem apoiarão numa hipotética segunda volta.
O candidato presidencial André Ventura afirmou este sábado que, caso não passe à segunda volta, tudo fará para evitar que um socialista seja Presidente da República, renovando o repto a Montenegro para se posicionar sobre quem irá apoiar.
André VenturaRUI MINDERICO/LUSA
"Tudo farei para evitar que um socialista, um comunista, um extremista, alguém que queira destruir a nossa economia ou destruir a nossa liberdade ganhe as eleições", disse o candidato apoiado pelo Chega, que falava aos jornalistas antes de uma arruada na Guarda.
Apesar de recusar um cenário em que não passe à segunda volta, o também presidente do Chega vincou que não quer permitir que um candidato apoiado pelo PS "volte a ter assento no Palácio de Belém".
"Tudo farei para o derrotar. E isso significa que, podendo não gostar tanto de outros [candidatos], preferirei do que um candidato do Partido Socialista", vincou, apelando aos restantes candidatos do seu espetro político para se pronunciarem sobre o que farão caso António José Seguro passe à segunda volta.
André Ventura renovou o repto que já lançou ao PSD e a Luís Montenegro para que esclareçam quem apoiarão numa hipotética segunda volta entre Seguro e o candidato apoiado pelo Chega.
"O socialismo em Portugal tem que acabar e temos que virar a página do socialismo. É isso que temos que fazer. Quando virarmos a página do socialismo, nós podemos começar a pensar em crescer", disse.
Recordando que há um candidato (Gouveia e Melo) que diz que anda com as duas pernas -- a direita e a esquerda --, Ventura sublinhou que Luís Montenegro tem de decidir se "quer andar com a perda direita para a frente ou com a perda direita para trás".
"As diferenças entre o PSD e o Chega são muitas e entre mim e o Luís Montenegro também são gigantescas, mas acho que é justo dizer isto: os dois queremos -- ou devíamos querer -- acabar com o socialismo e com o predomínio do Partido Socialista", acrescentou, pedindo uma clarificação de Montenegro no caso de Ventura disputar a segunda volta.
