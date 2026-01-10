Sábado – Pense por si

Presidenciais 2026

Ventura diz que tudo fará para evitar que um socialista seja PR

Lusa 19:10
Ventura renovou o repto que já lançou ao PSD e a Montenegro para que esclareçam quem apoiarão numa hipotética segunda volta.

O candidato presidencial André Ventura afirmou este sábado que, caso não passe à segunda volta, tudo fará para evitar que um socialista seja Presidente da República, renovando o repto a Montenegro para se posicionar sobre quem irá apoiar.

André Ventura
André Ventura RUI MINDERICO/LUSA

"Tudo farei para evitar que um socialista, um comunista, um extremista, alguém que queira destruir a nossa economia ou destruir a nossa liberdade ganhe as eleições", disse o candidato apoiado pelo Chega, que falava aos jornalistas antes de uma arruada na Guarda.

Apesar de recusar um cenário em que não passe à segunda volta, o também presidente do Chega vincou que não quer permitir que um candidato apoiado pelo PS "volte a ter assento no Palácio de Belém".

"Tudo farei para o derrotar. E isso significa que, podendo não gostar tanto de outros [candidatos], preferirei do que um candidato do Partido Socialista", vincou, apelando aos restantes candidatos do seu espetro político para se pronunciarem sobre o que farão caso António José Seguro passe à segunda volta.

André Ventura renovou o repto que já lançou ao PSD e a Luís Montenegro para que esclareçam quem apoiarão numa hipotética segunda volta entre Seguro e o candidato apoiado pelo Chega.

"O socialismo em Portugal tem que acabar e temos que virar a página do socialismo. É isso que temos que fazer. Quando virarmos a página do socialismo, nós podemos começar a pensar em crescer", disse.

Recordando que há um candidato (Gouveia e Melo) que diz que anda com as duas pernas -- a direita e a esquerda --, Ventura sublinhou que Luís Montenegro tem de decidir se "quer andar com a perda direita para a frente ou com a perda direita para trás".

"As diferenças entre o PSD e o Chega são muitas e entre mim e o Luís Montenegro também são gigantescas, mas acho que é justo dizer isto: os dois queremos -- ou devíamos querer -- acabar com o socialismo e com o predomínio do Partido Socialista", acrescentou, pedindo uma clarificação de Montenegro no caso de Ventura disputar a segunda volta.

Tópicos Candidato Presidencial Presidência da República Casas Eleições André Ventura Luís Montenegro CHEGA Partido Liberal Partido Socialista Partido Social Democrata António José Seguro Palácio Nacional de Belém Portugal
