Membro dos Super Dragões detido com mais de 200 mil euros e um quilo de droga em operação da PSP do Porto

Fábio Micael foi apanhado com 200 mil euros e um quilo de droga, cocaína e heroína. Na sua posse tinha ainda um carro de alta gama. FIca em prisão preventiva.

Fábio Micael, membro da claque do FC Porto Super Dragões, recebeu este sábado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, depois de ter sido detido com centenas de milhares de euros e vários estupefacientes na sua posse.

O suspeito foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, após ter sido detido na sequência de buscas efetuadas pela Divisão da Investigação Criminal da PSP do Porto. A operação foi o resultado de uma investigação que durou vários meses, e foi acompanhada por Pedro Miguel Vieira, juiz que já esteve envolvido na Operação Pretoriano, na qual o líder da claque portista, Fernando Madureira, também foi condenado a pena de prisão.

Fábio Micael foi apanhado com 200 mil euros e um quilo de droga, cocaína e heroína. Na sua posse tinha ainda um carro de alta gama, da marca Porsche.

O suspeito já esteve preso no passado, tendo inclusive casado enquanto cumpria pena.

Investigação
