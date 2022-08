Chega suspende ex-vice-presidente e propõe a sua expulsão do partido

A Comissão de Ética do Chega suspendeu José Dias, antigo vice-presidente do partido. O militante será suspenso "por um período de 180 Dias e vai ser proposta a sua expulsão ao Conselho de Jurisdição".







"A suspensão provisória do militante tem ainda efeitos quanto a todos os mandatos e funções do visado, bem como quanto à sua capacidade eleitoral ativa e passiva", lê-se na nota publicada no site do partido.José Dias afirmou ao jornal Novo que a decisão do Conselho de Ética se deveu a comentários feitos nas redes sociais.Ao jornal Novo, o militante disse que era "a justiça no Chega". "Nem tiveram tempo de ler a defesa, que foi enviada esta tarde, pelas 17h15 [comunicado do Chega foi publicado às 17h43]. Já tinham a suspensão preparada. Aqui está um órgão completamente ilegal, às ordens de Ventura, e cujo presidente [Rui Paulo Sousa] acumula sete cargos. Como é que alguém desta estirpe pode governar o país, Deus nos livre", lamentou.