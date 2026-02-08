Ventura após derrota nas Presidenciais: "Vamos em breve governar este país"

Candidato congratulou-se com o "maior resultado da história" do Chega.

Derrotado nesta segunda volta das Presidenciais, André Ventura começou o discurso por revelar que já conversou com António José Seguro, o presidente eleito.



André Ventura Lusa

“Transmiti as felicitações pela vitória eleitoral e os votos de um grande mandato. Independentemente de sermos oponentes neste ato eleitoral, o seu sucesso à frente de Portugal será o sucesso de todos”, afirmou.

Mas acabou por admitir a derrota: “Não vencemos e reconheço que temos de fazer mais, que a mudança faz falta. Mesmo não tendo vencido, este movimento, este partido, esta força, teve o seu maior resultado nesta historia.”

Contudo, por ter ultrapassado os 31% da AD (não o número de votos), afirmou: “Acho que a mensagem dos portugueses foi clara: lideramos o espaço da direita em Portugal – e vamos em breve governar este país.”