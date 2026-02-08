A primeira reação de Ventura aos resultados: "Ele venceu"

Sondagens à boca das urnas dão vitória esmagadora a Seguro: Tudo sobre as Presidenciais
O líder do Chega reconheceu a derrota, mas volta a expressar o desejo de liderar a direita.
À saída da missa na igreja de São Roque, em Lisboa, André Ventura deu os parabéns a António José Seguro, assumindo a derrota.
O líder do Chega argumentou que representou, nestas presidenciais, o “espaço não socialista nas presidenciais” e, se obtiver um resultado maior do que a Aliança Democrática em 2025, terá de “liderar esse espaço não socialista”
André Ventura destacou também que a sua candidatura foi “contra o sistema”.