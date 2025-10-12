O líder do Chega sublinhou que se tratou de uma “campanha dura, diferente.
O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje acreditar numa descida da abstenção nestas autárquicas, e apelou ao voto, lembrando que “fazer escolhas” é a única forma de “manter uma democracia”.
Ventura vota e apela à participação para garantir a democraciaJosé Sena Goulão/LUSA
“Saiam e votem. A nossa única arma em democracia é o voto, a nossa única arma de escolha é o voto e, portanto, as pessoas têm que votar. Se queremos manter uma democracia viva, temos que votar e fazer escolhas, mesmo quando essas escolhas são de ruptura”, afirmou André Ventura aos jornalistas depois de ter votado na Escola Básica do Parque das Nações, em Lisboa.
O líder do Chega disse ter informações de “pessoas que estão perto de zonas de voto” que apontam para uma subida de uma afluência às urnas e que espera que no fecho das urnas se verifique que houve menos abstenção do que em outros anos.
Para Ventura, os eleitores estão hoje “mais informados” do que antes, principalmente os mais jovens e mais velhos devido a novas plataformas onde “recolher informação”, e também isso pode contribuir para uma descida da abstenção.
“Posso vir a contrariar-me ao final do dia, mas penso que vamos ter menos abstenção a estas eleições e isso é um sinal muito, muito positivo para a democracia e eu espero mesmo que todos hoje exerçam o seu direito de voto”, reforçou.
Sobre se a campanha autárquica foi mobilizadora para reduzir a abstenção, Ventura sublinhou que se tratou de uma “campanha dura, diferente”, que acompanhou uma tendência de outros países europeus, mas que foi “esclarecedora” e com “muito mais debate do que o comum”.
Ventura apela ao voto para “manter democracia viva”
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.
“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.
É excelente poder dizer que a UE já aprovou 18 pacotes de sanções e vai a caminho do 19º. Mas não teria sido melhor aprovar, por exemplo, só cinco pacotes muito mais robustos, mais pesados e mais rapidamente do que andar a sancionar às pinguinhas?