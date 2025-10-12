Mariana Mortágua considera um "bom sinal" o tempo que aguardou para votar

A coordenadora do BE reconhece que chegou numa fase "mais final" à campanha , mas que sentiu "muita energia" por parte das pessoas que querem "mudar as suas terras".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considerou hoje um "bom sinal" o tempo que esteve a aguardar na fila para votar e espera que o mesmo se repita por todo o país.



Mariana Mortágua vota e destaca energia das pessoas por mudança EPA/MANUEL DE ALMEIDA

"A única circunstância em que eu gosto de esperar e que é bom sinal de que haja fila é mesmo quando venho até à minha secção de voto. Voto sempre na mesma escola, voto sempre na mesma localização, na mesma sala, na mesma mesa e nunca esperei como hoje e espero que seja um sinal da mobilização, não só na minha freguesia e na minha cidade, mas em todo o território para estas eleições autárquicas", disse aos jornalistas depois de ter votado na Escola Básica nº.1 de Arroios, em Lisboa.

No que diz respeito à campanha, Mariana Mortágua reconhece que chegou numa fase "mais final", mas que sentiu "muita energia" por parte das pessoas que querem "mudar as suas terras".

"O Bloco de Esquerda e todos os outros partidos fizeram campanhas mobilizadoras, nós tivemos participações diferentes, algumas coligações, outras que não são coligações, acho que em todos os sítios onde participei as pessoas estão muito empenhadas em mudar as suas terras, estão muito empenhadas em poder viver melhor nas suas terras e isso para mim é o mais importante e por isso senti essa vontade e esse entusiasmo", afirmou.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, que votou pelas 11:00, sublinhou a importância de ir votar nestas eleições autárquicas, uma vez que são eleitos representantes que governam da "forma mais próxima".

"É muito importante ir votar, eu sei que isto é um apelo sempre reiterado e sempre repetido neste dia das eleições, mas especialmente nestas eleições autárquicas porque estamos a votar por quem nos governa de forma mais próxima", adiantou.

A líder do Bloco salientou também a importância dos órgãos de poder local, que têm "mais poderes" e "mais responsabilidades", e gerem o "dia-a-dia" dos portugueses.

"São quem gere o nosso dia-a-dia, as coisas que tantas vezes mais interferem com a nossa vida diária e por isso o apelo que faço é que participem neste grande momento da vida democrática portuguesa, que é a celebração do poder local e da sua proximidade à população do país", adiantou.

Mariana Mortágua admitiu que após votar vai descansar e passar o dia com a família antes de se preparar para a noite eleitoral que espera ser "a melhor noite eleitoral possível".

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Os eleitores vão escolher os órgãos dirigentes das 308 Câmaras Municipais, 308 Assembleias Municipais e 3.221 Assembleias de Freguesia, pelo que há três boletins de voto.

No total, 1.584 listas de partidos, coligações e grupos de cidadãos são candidatas às Câmaras Municipais, 1.519 às Assembleias Municipais e 9.764 listas a Assembleias de Freguesia, de acordo com dados extraídos das listas mais atualizadas da Secretaria-Geral do MAI.