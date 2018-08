Quatro aviões divergiram este domingo do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo devido aos ventos fortes na zona de Santa Cruz, revelou à Lusa fonte aeroportuária.Dois aviões da easyJet provenientes de Lisboa e Porto não conseguiram aterrar e regressaram aos aeroportos de origem, indicou a mesma fonte.Outros dois, um proveniente de Hanôver, na Alemanha, e outro de Bruxelas, foram para a ilha do Porto Santo.Até ao momento apenas dois aviões aterraram no Aeroporto da Madeira.