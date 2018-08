A falta de médicos especialistas não é um problema de agora mas é algo que tem particular foco este Verão. De acordo com números da Ordem dos Médicos, revelados na edição deste domingo do jornal Público, "cerca de 80% das equipas" das urgências de ginecologia e obstetrícia apresentam um "um défice permanente de recursos médicos". Só nos últimos dez anos, o "défice teórico" em serviços de urgência e blocos de parto andou à volta dos 20 especialistas por ano.

Esta falta de recursos humanos é considerada pela OM "ligeira a moderada" em 70% das situações, mas "grave" em 10% delas. O documento, citado pelo Público, destaca os casos dos hospitais de Amadora-Sintra, Braga e Faro, onde deveriam existir pelo menos cinco médicos permanentes nas equipas e só estão disponíveis apenas três - em Braga e em Faro - e dois, no Amadora-Sintra.

E esta condição complica-se particularmente em período de férias ou na situação de doença por parte de algum profissional. No passado mês, os chefes de equipa deste departamento do Amadora-Sintra apresentaram uma carta de demissão de modo a avisar a administração a resolver os problemas. Num sábado desse mês, havia apenas um especialista e um médico interno nas urgências do hospital – metade do mínimo exigido.

O gabinete de comunicação do Amadora-Sintra admitiu o episódio e acrescentou que o prazo para entrega de candidaturas para novas vagas terminou esta semana. Mas este não é caso único. Dias antes, foi noticiado que a Maternidade Alfredo da Costa tinha também transferido grávidas para outras unidades hospitalares devido à falta de profissionais.

Nesta situação, os chefes de equipa das urgências da MAC ameaçaram demitir-se, queixando-se da falta de recursos humanos e avisando que deixariam de fazer horas extraordinárias.

As urgências destes departamentos têm estado "de uma forma geral em pré-ruptura, com períodos de ruptura, por falta de recursos humanos", como conta ao jornal João Bernardes, presidente do colégio da especialidade de ginecologia/obstetrícia da OM. O mesmo revela ainda que estará a ser preparado um documento exaustivo sobre o assunto.

E o problema não é a falta de profissionais. Portugal tem um número de especialistas bem acima da média europeia: são 1400 na área, mas apenas cerca de metade estão no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo a OM, na última década saíram do SNS cerca de dez especialistas por ano.

O saldo até pareceria positivo, uma vez que, ao mesmo tempo, foram contratados 15 especialistas por ano, mas no mesmo período foram dispensados outros 25 operacionais. O Ministério da Saúde salienta que o número de ginecologistas e obstreticistas aumentou nos últimos anos, passando de 804 em 2015 a 862 em Julho deste ano. Foram ainda abertas 30 vagas para a especialidade no mais recente concurso.