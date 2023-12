Veja aqui que comboios não vão circular no Natal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Se está a pensar andar de comboio na véspera e no dia de Natal então o melhor é consultar os horários da Comboios de Portugal (CP). A transportadora já anunciou que vai haver comboios suprimidos. A SÁBADO mostra-lhe quais.



Lisboa



ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA



Quem parte de Sintra em direção a Lisboa Oriente irá ter um total de cinco comboios suprimidos. São eles os das 21h06, 22h06 e 23h52, no dia 24 de dezembro, e das 00h06 e 06h06, no dia 25.





Para quem circula no sentido contrário (Lisboa Oriente – Sintra) terá também algumas ligações suprimidas, nomeadamente as das 21h08, 22h08, 23h08, 00h08, 01h08 e 07h08.Os comboios das 19h50, 21h50, 22h50, 23h50, 06h20 no sentido Sintra-Rossio também não vão circular. O mesmo acontece na direção Rossio-Sintra, nos horários das 21h01, 22h01, 23h01, 00h01 e 01h01.Na linha de Cascais, os comboios das 22h30, 23h30, 00h30, 01h30, 05h30 e 06h30 com destino ao Cais do Sodré também vão ser suprimidos. No sentido oposto não se vão fazer os seguintes horários: 22h30, 23h30, 00h30, 01h30, 05h30 e 06h30.

Porto



Na linha de Aveiro os comboios no sentido Porto São Bento – Aveiro também irão ter alguns comboios suprimidos, nomeadamente das 20h40, 21h40, 22h40, 23h40, 05h40 e 06h50. Quem parte de Aveiro em direção a Porto São Bento não pode contar com os seguintes horários: 20h29, 21h29, 22h30, 23h25, 04h31, 06h18, 07h22.



As alterações aos horários dos comboios Porto Campanhã – Ovar e Ovar – Porto Campanhã, Porto São Bento – Marco de Canaveses, Marco de Canaveses – Porto São Bento, Penafiel – Porto São Bento e São Bento – Penafiel podem ser consultados aqui.

Braga



Na linha de Braga, estarão suprimidos os seguintes comboios que partem de Porto São Bento: 19h15, 21h05, 23h05, 00h50, 06h45 e 07h45. Quem vai de Braga para Porto São Bento terá os seguintes horários anulados: 19h35, 20h39, 21h39, 23h32, 04h34, 06h29, 07h34.





Apenas quatro comboios de Famalicão-Braga e Braga-Famalicão estarão suprimidos. Veja aqui quais são.

Guimarães



Quem quer ir de Porto São Bento para Guimarães terá também quatro comboios suprimidos, são eles: 20h20, 21h20, 23h20 e 07h25. No sentido inverso (Guimarães – Porto São Bento): 19h53, 21h48, 22h47 e 06h53.

Coimbra



No dia 24 de dezembro os comboios Figueira da Foz – Coimbra não estarão disponíveis nos horários das 19h59 e 21h56. No dia 25 os horários funcionam normalmente, não existindo qualquer comboio suprimido.



No sentido Coimbra – Figueira da Voz os comboios das 00h20, 06h55 e 22h38 estarão indisponíveis.

Outros

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos CP transporte alterações horários comboios suprimidos Natal Lisboa Porto Coimbra Braga Guimarães

Os horários dos comboios Intercidades e Alfa Pendular, Internacional, Regional e inter-regional podem ser consultados no site da CP