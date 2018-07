Vara vai reclamar da decisão do Constitucional quanto ao processo Face Oculta

O antigo ministro Armando Vara vai reclamar da decisão do Tribunal Constitucional (TC) que rejeitou o recurso da sua condenação a cinco anos de prisão efectiva, no âmbito do processo Face Oculta, disse o seu advogado esta quarta-feira.

Em declarações à agência Lusa, o advogado Tiago Rodrigues Bastos confirmou que "vai apresentar uma reclamação" para a conferência de juízes do TC, evitando assim que o ex-ministro comece já a cumprir a pena.

Numa decisão sumária, com data de 10 de Julho de 2018, o TC decidiu "não conhecer do objecto" do recurso interposto por Armando Vara.