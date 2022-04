Valores máximos das rendas no programa de habitação 'Porta 65' duplicam

A portaria que define as rendas máximas do 'Porta 65' foi criada em 2010 e desde essa altura que os valores aumentaram em média 13% até 2022.

As rendas máximas admitidas no programa de apoio ao arrendamento Porta 65 Jovem vão ser atualizadas através da compatibilização com os valores definidos no Programa de Arrendamento Acessível.







rendas casas imobiliario

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo o Público , esta alteração significa que, consoante a estrutura da casa, a renda máxima admitida vai passar a ser quase o dobro em cidades como Lisboa e Porto.O Porta 65 é um sistema de apoio ao arredamento destinado aos jovens até aos 35 anos.