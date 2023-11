Os subalternos queixam-se de um clima de intimidação e de favorecimentos indevidos. Superintendente diz-se de consciência tranquila com a sua atitude.

"Vai-te foder com essa conversa de merda", escreveu Ricardo Abreu Matos, superintendente dos Serviços Sociais da PSP (SSPSP), num email de resposta a um dos seus subordinados. O veterano da PSP, de 54 anos, é acusado de criar um clima hostil e de favorecer agentes indevidamente. Confrontado com as acusações, diz-se de consciência tranquila e lembra que nunca foi acusado de maus comportamentos em mais de 30 anos de carreira.