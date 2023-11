Desemprego recua para 6,5% em outubro na zona euro

A zona euro registou, em outubro, uma taxa de desemprego de 6,5%, um recuo face aos 6,6% homólogos, mas estável na comparação com setembro, divulga hoje o Eurostat.





Na União Europeia (UE), o indicador manteve-se também estável na comparação com setembro nos 6,0%, mas recuou face aos 6,1% de desemprego de outubro de 2022.De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, havia no conjunto dos 27 Estados-membros 13,171 milhões de desempregados, dos quais 11,134 milhões na área do euro.A Espanha (12,0%), a Suécia (8,0%) e a Finlândia (7,3%) apresentaram, em outubro, as taxas de desemprego mais altas, enquanto Malta (2,5%), República Checa (2,9%) e Alemanha (3,1%) registaram as mais baixas.Em Portugal, o indicador avançou para 6,7%, face aos 6,1% homólogos e aos 6,6% de setembro.