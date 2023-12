PSP sexualiza imagem de polícias

No dia 25 de novembro de 2023, Dia Pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a página de Twitter da Polícia de Segurança Pública decidiu desejar um “bom dia” com fotografia de uma agente mulher num plano americano, de costas e a olhar para a câmara. “Podem parar com a sexualização?”, escreveu uma utilizadora nos comentários. Também Maria Escaja, deputada municipal do Bloco de Esquerda em Lisboa, condenou a “imagem que irá claramente objetificar uma mulher”. Por cada revolta, havia um piropo. “Bom rabo. Com todo o respeito, claro”, escreveu a página Racismo Contra Europeus, gerida pelo neonazi Mário Machado. Outras contas seguiram o exemplo: “Ela que faça as perguntas que quiser... eu confesso!”; “Portei-me mal. Leve-me...”; “Fazia.”