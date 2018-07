Os professores estão em greve às avaliações desde o início de Junho, numa paralisação convocada por uma plataforma que reúne 10 organizações sindicais de docentes.

Todos os alunos do ensino secundário que fizeram exames têm a nota interna atribuída, permitindo que o acesso ao ensino superior "possa acontecer com normalidade", garantiu o Ministério da Educação esta segunda-feira.



"De acordo com as informações prestadas pelas escolas aos serviços do Ministério da Educação, todos os alunos do ensino secundário que fizeram exames têm a sua nota interna atribuída, contribuindo para que o acesso ao ensino superior possa acontecer com normalidade", refere uma nota do Ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues.



Os professores reclamam a contagem de todo o tempo de serviço, no âmbito do descongelamento das carreiras da administração pública.



O Ministério da Educação convocou as organizações sindicais de professores para uma reunião negocial agendada para quarta-feira, em resposta à carta aberta que os sindicatos lhe endereçaram.



Os sindicatos de professores vão tomar uma decisão sobre a continuação da greve após a realização desta reunião.