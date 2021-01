UNESCO alerta que projeto de hotel pode tirar Património da Humanidade ao Douro vinhateiro

A paisagem do Douro vinhateiro pode perder o estatuto de Património da Humanidade da UNESCO devido ao projeto do empresário Mário Ferreira para construir um hotel de cinco estrelas em Rede, Mesão Frio. De acordo com o jornal Público , o aviso foi feito pela Comissão Nacional da UNESCO porque abre "caminho para uma futura exclusão da lista de património mundial". O projeto está em consulta pública até 29 de janeiro.