Pandemia gera listas de espera para cremações

A pandemia de covid-19 gerou listas de espera nos crematórios e está a encher as morgues dos hospitais. Este sábado foi o pior dia da pandemia, com 166 mortes em 24 horas e quase 11 mil novos casos.De acordo com o Jornal de Notícias , o agendamento para cremações passou de dois dias para uma semana. Alguns hospitais estão a recorrer a contentores frigoríficos para os corpos.