Cotrim Figueiredo quer ser o porta-voz das reivindicações dos ex-combatentes

Lusa 19:33
O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo afirmou esta terça-feira querer ser o porta-voz das preocupações e reivindicações dos ex-combatentes, sublinhando que os temas da sua agenda não são determinados pelos dos outros adversários.

Cotrim Figueiredo durante a vista à ACRIGUARDA
Cotrim Figueiredo durante a vista à ACRIGUARDA Miguel Pereira da Silva/LUSA_EPA

"Muitos dos problemas que os ex-combatentes têm enfrentado não têm sido resolvidos e, portanto, até posso assumir compromissos de ser porta-voz de algumas dessas preocupações se merecer a confiança dos portugueses e ocupar o lugar do Presidente da República", disse Cotrim Figueiredo, candidato apoiado pela Iniciativa liberal.

No final de uma visita e reunião à porta fechada na Liga dos Combatentes, em Lisboa, naquela que foi a única ação de campanha do dia, o eurodeputado referiu que poderá influenciar, caso venha a ser eleito no dia 18 de janeiro, o sentido de decisão em muitos dos problemas que ouviu, nomeadamente na falta de reconhecimento do valor e do serviço prestado à nação pelos ex-combatentes.

"Esses vários problemas, alguns deles caberão ao Presidente da República, pelo menos, influenciar no sentido de uma decisão", insistiu.

Entre os problemas dos ex-combatentes, o antigo líder da IL destacou três deles, designadamente o reconhecimento pecuniário do trabalho e da missão que os ex-combatentes fizeram em nome de Portugal, o reconhecimento do papel da Liga enquanto representante desses mesmos ex-combatentes e a preservação da memória do serviço prestados por estes à Nação quer de natureza museológica, quer de intervenção cultural.

Acompanhado do ex-deputado do Chega Henrique de Freitas, e questionado sobre se está a tentar conquistar eleitorado de outros adversários que têm na defesa uma das suas bandeiras, Cotrim Figueiredo garantiu que a sua agenda de campanha não é determinada pela dos adversários.

"A minha agenda de campanha não é determinada pelo que os meus adversários fazem ou deixam de fazer. Eu vim aqui porque achei que o devia fazer e porque faz parte da minha lógica de campanha preservar a memória de Portugal", vincou.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026 às quais concorrem 11 candidatos, um número recorde.

Investigação
Cotrim Figueiredo quer ser o porta-voz das reivindicações dos ex-combatentes