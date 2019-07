O veículo "colheu outras três pessoas que estavam na festa", que também sofreram ferimentos ligeiros, tal como um dos ocupantes da viatura, disse o comandante.



A vítima que morreu tinha sofrido ferimentos graves e, quando ia a caminho do hospital de Braga, "o estado de saúde agravou-se" e foi tomada a decisão de a transportar para o hospital de Ponte de Lima, "onde veio a falecer", acrescentou.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o atropelamento provocado por um automóvel ligeiro provocou "cinco feridos, quatro ligeiros e um grave".



Para o local, de acordo com a página da Internet da Proteção Civil, foram mobilizados 16 homens e oito viaturas, dos bombeiros de Valença, de Monção, e da GNR, entre outros.

