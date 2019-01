Equipa da corporação de Sacavém apedrejada ao apagar fogo em contentores do lixo.

Uma equipa dos bombeiros de Sacavém, em Loures, foi durante a madrugada deste sábado apedrejada com violência quando tentava apagar as chamas de dois ecopontos incendiados à entrada do Bairro da Quinta da Fonte, na Apelação. Tiveram de pedir ajuda à PSP, sendo que a patrulha que acorreu ao local também foi apedrejada.



No total foram incendiados cinco ecopontos no concelho de Loures, a juntar a mais três e a uma viatura na Amadora, e a outros cinco ecopontos em Lisboa, naquele que foi o quinto dia consecutivo de distúrbios depois da intervenção da PSP no Bairro da Jamaica, no Seixal, na manhã do domingo passado.



