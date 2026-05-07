UGT mantém oposição à reforma laboral após reunião sem qualquer nova proposta

Terminaram as negociações na Concertação Social. Secretário-geral da UGT afirma que a CIP – Confederação Empresarial de Portugal não apresentou novas propostas.

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“A CIP não apresentou nenhuma proposta”, afirmou Mário Mourão, no final da reunião de Concertação Social, depois de a ministra do Trabalho anunciar que as negociações chegaram ao fim sem acordo entre o executivo e os parceiros sociais.



Delegação da UGT à chegada para a reunião da Concertação Social ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O secretário-geral da UGT disse que a central não negoceia em função de iniciativas apresentadas na comunicação social e que na reunião desta quinta-feira não foram apresentadas novas propostas. Na véspera do encontro, a CIP disse estar disponível para ceder em algumas medidas pretendidas pela UGT.

A última proposta, que o secretariado da central sindical rejeitou em 23 de abril, foi “insuficiente para a UGT dar o seu apoio” e, como não houve uma proposta diferente em cima da mesa, a UGT manteve a rejeição, justificou o secretário-geral.

Mourão disse que o Governo, ao longo deste processo, assumiu que não abdicaria das “traves-mestras” da proposta e que “a UGT só está aqui para servir aqueles que representa”.

Apesar do fim das negociações na Concertação Social, o Governo pretende levar uma proposta de lei ao parlamento, como anunciado esta quinta-feira pela ministra do Trabalho, o que levou o líder da UGT a garantir que, nessa sede, a central irá trabalhar junto dos grupos parlamentares.