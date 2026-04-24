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24 de abril de 2026 às 14:37

Reforma laboral: "Estamos numa luta por poder dizer quem cedeu e quem fez tudo que era possível"

A diretora-executiva da Sábado, Maria Henrique Espada, e a analista política Sílvia Mangerona falaram sobre o prolongamento das negociações entre o Governo e a UGT sobre o novo pacote laboral. Sílvia Mangerona destacou que o processo já dura há nove meses e soma mais de 50 reuniões. Maria Henrique Espada considerou que "estamos um na luta pela narrativa, [...] por poder dizer quem cedeu e quem fez tudo que era possível".

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