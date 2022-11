Santaninha na Figueira é um doce. A nova vida de Santana Lopes

Quase 25 anos depois de ter sido ali eleito pela primeira vez, voltou ao lugar que diz ser “um jardim” e não um “ringue de boxe” político. Mora na mesma casa, anda a estudar o hidrogénio, sonha com um aeródromo e é tão popular que há um bolo com o seu nome.

Pedro Santana Lopes começou o dia com uma reunião com um empresário que quer investir na Figueira da Foz. “Todas as semanas tenho aqui empresas a bater-me à porta para instalar indústrias ligadas ao hidrogénio”, explica à SÁBADO.