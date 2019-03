A comissão parlamentar de inquérito ao furto de material dos paióis de Tancos termina, esta quarta-feira, a fase militar das audições, ouvindo o general Rovisco Duarte, ex-Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME). Desde o início dos trabalhos, a 9 de janeiro de 2019, já foram feitas 18 audições e a comissão fez 26 reuniões.

Primeiro, foram ouvidos os militares, por opção da comissão de inquérito: antigos e atuais comandantes das unidades em torno de Tancos, responsáveis pela segurança, incluindo também um ex-CEME, como Domingos Jerónimo, e até inspetores-gerais do Exército, por exemplo. Esta fase de audições de militares termina na quarta-feira com o general Rovisco Duarte, Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) à data do furto, junho de 2017, e que se demitiu do cargo em 2018. Nenhum dos militares ouvidos confirmou a existência de pressões políticas do então ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, para, por exemplo, exonerar os cinco comandantes das unidades responsáveis pela segurança dos paióis.

Nas próximas semanas passarão pela comissão de inquérito responsáveis dos serviços de informação, as secretárias-gerais do Sistema de Informações da República (SIRP), Graça Mira Gomes, e do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda. Será igualmente ouvido o tenente-general Martins Pereira, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes que recebeu um memorando sobre uma alegada operação encenada para a entrega de material militar, três meses após o furto, e que já foi ouvido no processo judicial a decorrer na justiça.

Só depois será feita a audição ao antigo ministro da Defesa José Azeredo Lopes, que se demitiu do cargo em 2018, na sequência das polémicas com o furto de Tancos. Azeredo demitiu-se dias depois de ter afirmado que o seu antigo chefe de gabinete, o general Martins Pereira, tinha agido "de acordo com o que considerou ser o seu dever" no caso do documento que mostrava que a descoberta do armamento roubado foi encenada. O documento, a que a SÁBADO teve acesso, foi entregue a Martins Pereira em Novembro de 2017.

Nos planos da comissão está também a audição de atuais e ex-responsáveis da Polícia Judiciária Militar. E está previsto que o primeiro-ministro, António Costa, deponha, por escrito.

O que já ficou esclarecido

O caso do furto de armas em Tancos ganhou importantes desenvolvimentos em 2018, tendo sido detidos, numa operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sete militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR, suspeitos de terem forjado a recuperação do material em conivência com o presumível autor do crime. A comissão de inquérito para apurar as responsabilidades políticas no furto de material militar em Tancos tem previstas audições a mais de 60 personalidades e entidades, vai decorrer até maio de 2019 e é prorrogável por mais 90 dias. As primeiras 18 audições revelaram falhas e problemas de segurança nos paióis roubados em junho de 2017.

Quem fazia a segurança nos paióis de Tancos

Eram quatro as unidades responsáveis pela segurança, durante um mês, 24/24 horas: Regimento de Engenharia 1 (Tancos), Regimento de Infantaria 15 (Tomar), Regimento de Paraquedistas e Unidade de Apoio de Material do Exército, com a coordenação da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida.

Quem eram os responsáveis pelas rondas e quantos homens as faziam

Eram os comandantes da unidade responsável por organizar a segurança, que se prolongava por um mês. O contingente era constituído por oito homens (um sargento, um cabo e seis soldados) que tinham de fazer as rondas pelos paióis espalhados por uma área de cerca de 36 hectares, equivalente a 36 campos de futebol, com um perímetro de 2.700 metros, apesar de existir uma ordem mais antiga que apontava para 44 o número de militares.

O CDS-PP, que propôs a comissão de inquérito, considerou diminuto o número de efetivos a fazer as rondas, que também tinham, formalmente, um veículo de apoio, mas vários militares ouvidos na comissão admitiram que era o mínimo possível ou até adequado.

O ex-CEME Domingos Jerónimo, antecessor de Rovisco Duarte, contou que foi aos arquivos militares procurar ordens de serviço para se preparar para a audição. O general fez questão de afirmar que "os paióis de Tancos sempre tiveram oito homens a guardá-lo", referindo que, segundo os registos que encontrou, era assim "pelo menos" desde 1996.