As frases mais marcantes sobre a polémica e as reviravoltas de Tancos

"O Exército informa que foi detectada ontem ao final do dia a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos, à qual se associa o arrombamento de dois paiolins. Verificou-se o desaparecimento de material de guerra, especificamente granadas de mão ofensivas e munições de calibre 9 milímetros."



Comunicado do Exército



29-06-2017 Lusa

"Assumo a responsabilidade política pelo simples facto de estar em funções."



José Azeredo Lopes



ministro da Defesa Nacional 01-07-2017 Lusa

"O PCP não pode deixar de considerar o assalto a um paiol militar em Tancos como um caso de extrema gravidade e a necessitar de todo o apuramento, incluindo a retirada de consequências."



Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP



01-07-2017 Lusa

"Estou atónito ao ver a indicação de que tinha sido um jornal espanhol a publicar a lista completa do material que foi furtado em paióis portugueses. É, pelo menos, desrespeitoso para o país que as nossas autoridades não saibam explicar o que se passou e exista um jornal espanhol a publicar [essa informação]."



Pedro Passos Coelho



Presidente do PSD 02-07-2017 Lusa

"Pensando no prestígio de Portugal, no prestígio das Forças Armadas, pensando na autoridade do Estado e na segurança das pessoas, é muito simples: tem de se apurar tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer."



Marcelo Rebelo de Sousa



Presidente da República 04-07-2017 Lusa

"Não tinha qualquer conhecimento de uma situação que fosse urgente corrigir, directa ou indirectamente, à segurança daqueles paióis."



Azeredo Lopes



07-07-2017 Lusa

"Quem está a fazer jogo político são os generais demissionários." Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril Diário de Notícias, 10-07-2017 Pedro Calado

"[O ministro da Defesa] tem toda a confiança do primeiro-ministro para o exercício das suas funções." António Costa, primeiro-ministro 11-07-2017 Lusa

"[O roubo em Tancos] representou um soco no estômago. Depois de termos levado um soco no estômago, os chefes militares levantaram logo a cabeça. Face ao que aconteceu, há lições a tirar. Há medidas que vão ser tomadas a curto e médio prazo." Artur Pina Monteiro, Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas 11-07-2017 Lusa

"Vai ou não demitir o seu ministro da Defesa Nacional?" Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, dirigindo-se ao primeiro-ministro no parlamento 12-07-2017 Lusa

"Obviamente que não demito o ministro da Defesa Nacional. Deixe-me dizer-lhe uma outra coisa ainda mais fácil: tudo aquilo que qualquer uma das minhas ministras ou dos meus ministros fizer será sempre responsabilidade minha." António Costa, em resposta a Assunção Cristas 12-07-2017 Lusa

"Não desdramatizo. Foi grave." Marcelo Rebelo de Sousa Diário de Notícias, 30-07-2017 Lusa

"No limite, pode não ter havido furto nenhum. Como não temos prova visual nem testemunhal, nem confissão, por absurdo podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado... e isto não pode acontecer. (...) Não posso garantir, em definitivo, que não haverá mais furtos." Azeredo Lopes TSF/Diário de Notícias, 10-09-2017 Lusa

"Hoje, sabemos que não há nenhum relatório que tenha sido produzido pelos serviços de informações, quaisquer que eles sejam. E é importante saber quem foi, com que motivação foi fabricado esse documento, falsamente atribuído aos serviços de informações." Azeredo Lopes 24-09-2017 Lusa

"O ministro da Defesa não sabia nem tinha que saber o que se passava em Tancos." António Costa TSF, 29-09-2017 Lusa

"Tenho a certeza de que houve um furto. Não lhe chamemos assalto, chamemos um furto. (...) Tenho a certeza na base dos dados das averiguações que foram conduzidas." General Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército 31-10-2017 Lusa

"Qualquer que seja o resultado dessa averiguação, importa que os portugueses o conheçam. (...) O Presidente não se envolve no tempo da justiça, limita-se a dizer em voz alta o que os portugueses pensam em voz baixa." Nota da Presidência da República



29-06-2018 Lusa

"[O ministro da Defesa] não tinha [condições para continuar no cargo] quando o roubo ocorreu e continua a não ter agora, depois de tudo o que se vai sabendo e que, naturalmente, precisa de ser confirmado." Assunção Cristas 04-10-2018 Lusa

"Tancos não pode servir para minar a autoridade do Governo sobre as Forças Armadas." Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros TSF/Diário de Notícias, 07-10-2018 Jornal de Negócios

"Se eu fosse primeiro-ministro, o ministro da Defesa já tinha saído. Penso até que, através de conversas a dois, ele teria saído pelo seu próprio pé." Rui Rio, presidente do PSD 12-10-2018 Lusa

"Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela. (...) Desmenti e desminto, categoricamente, qualquer conhecimento, directo ou indirecto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos autores do furto." Azeredo Lopes, carta de demissão enviada ao primeiro-ministro 12-10-2018 Lusa

"Quero publicamente agradecer ao Professor Doutor José Alberto de Azeredo Lopes a dedicação e empenho com que serviu o país no desempenho das suas funções." António Costa 12-10-2018 Lusa

"O Presidente da República recebeu hoje uma carta do General Francisco José Rovisco Duarte, que, invocando razões pessoais, pede a resignação do cargo do Chefe do Estado-Maior do Exército." Nota da Presidência da República 17-10-2018 Lusa

"É um processo normal que o senhor general saia." António Costa 17-10-2018 Lusa

"Os portugueses têm de saber o que aconteceu com o desaparecimento das armas, quem foi, como, porquê, de que maneira, com que destino, e depois como é que foram recuperadas." Marcelo Rebelo de Sousa 22-10-2018 Lusa

"Nem através de Azeredo nem através de ninguém. Não conhecia."



António Costa, sobre o memorando sobre Tancos



26-10-2018 Lusa

"Eu fui o chato do costume, por uma razão muito simples: porque eu sou Comandante Supremo das Forças Armadas e Presidente da República e ali não era apenas o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa. É alguém que é responsável e que acha que não se pode esquecer nem se pode minimizar [o sucedido em Tancos]."



Marcelo Rebelo de Sousa



26-10-2018 Lusa

"Não vou confirmar ou infirmar o que uma testemunha prestou ou terá prestado, no âmbito de um inquérito que está em investigação e que está em segredo de justiça. Estou pronta para esclarecer no local próprio, quando me quiserem convocar as entidades com competência para tal." Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República 27-10-2018 Lusa

"O país corre o risco de estar a criar uma nebulosa que tem como efeito nunca apanhar os responsáveis." Marcelo Rebelo de Sousa 02-11-2018 Lusa