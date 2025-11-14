Sábado – Pense por si

Portugal

Trinta profissionais lançam manifesto para exigir os "centros de saúde de volta"

Lusa 07:44
As mais lidas

Entre os subscritores estão o Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, e a antiga ministra da Saúde, Maria de Belém Roseira.

A Fundação para a Saúde lança esta sexta-feira um manifesto, subscrito por 30 profissionais, contra o "esvaimento dos centros de saúde" e para alertar para as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde primários.

Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, é um dos subscritores
Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, é um dos subscritores MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O manifesto é subscrito pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, o diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, Manuel Sobrinho Simões, e pela antiga ministra da Saúde Maria de Belém Roseira, entre outros nomes do setor da Saúde e da sociedade civil.

No manifesto, citado hoje pelos jornais Público e Diário de Notícias, os profissionais afirmam que "há centros de saúde no país (...) que já não atendem os seus utentes ao telefone" e "respondem aos seus emails com atraso e recusam atendê-los em caso de doença aguda".

Por estes motivos, os signatários lançam o repto: "Exigimos o nosso centro de saúde de volta".

No manifesto, defendem que o "esvaimento da ideia do centro de saúde é real" e que, não tendo resposta nos cuidados de saúde primários, o utente tem de ligar para a Linha Saúde24.

"Chamada, que mesmo em período de baixa intensidade de doença aguda, pode demorar tempos insuportáveis para ser atendida. Onde um profissional que não conhece a pessoa de todo, nem tem acesso à sua informação de saúde, perguntará o que o algoritmo precisa 'para tomar uma decisão' sobre o seu destino", é referido no documento.

No manifesto, intitulado "Sobre os serviços e cuidados de saúde a que temos direito", os signatários sublinham que "não foi para substituir a equipa de saúde familiar que a linha SNS24 foi ciada".

Os subscritores destacam que o objetivo do manifesto não é destruir o SNS24, frisando a necessidade de definir as situações em que este mecanismo é de facto importante, ou seja, nos picos de doença aguda, durante períodos de utilização normal das urgências.

"É muito importante que as pessoas sintam que numa aflição, numa doença aguda -- não necessariamente uma emergência médica -, podem beneficiar daquela relação de confiança, de cuidados de saúde por profissionais que os conhecem, assim como de toda a informação de saúde a seu respeito", é referido no documento.

No entendimento dos subscritores, "é possível e é preciso que o centro de saúde e as suas equipas profissionais, com aquilo que conhecem dos seus utentes e com a informação ao seu dispor sobre eles, orientem o seu acesso aos cuidados de saúde de que necessitam" e sejam "o espaço de proximidade onde as pessoas encontram o seu SNS".

Em declarações ao jornal Público, o psiquiatra e professor António Leuscher, um dos subscritores, diz que a intenção do documento passa por garantir cuidados de saúde centrados no doente, assegurando confiança, proximidade e acessibilidade.

"Quando dizemos que queremos o nosso centro de saúde de volta, falamos de um centro de saúde multifuncional, muito pronto para responder", refere, acrescentando que "para isso é preciso salvaguardar a acessibilidade".

O manifesto é ainda subscrito pelo presidente do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), Alcindo Maciel Barbosa, o médico especialista em medicina geral e familiar José Luís Biscaia, o psiquiatra Júlio Machado Vaz, entre outros-

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Saúde Centro de saúde Profissionais de saúde Porto Biscaia Júlio Machado Vaz Maria de Belém Roseira José Luís Manuel Sobrinho Simões Carlos Cortes Serviço Nacional de Saúde
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Menu shortcuts

Trinta profissionais lançam manifesto para exigir os "centros de saúde de volta"