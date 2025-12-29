Uma mulher paraplégica chega ao Olimpo – uma notícia boa

Nem sempre o dinheiro acumulado serve para a pura jactância à Tio Patinhas que exibe os seus muitos zeros da conta pessoal como quem se orgulha de ter subido aos Himalaias ou de qualquer outra façanha heróica. Os heróis, hoje, estão atrás de algoritmos - e nada de enfrentar leões ou subir montanhas de grande altitude. Sentados dominam o mundo; a bunda na cadeira basta para se construir impérios. Já não é preciso sair de casa para conquistar países. Se estiver de chuva, os conquistadores modernos, os milionários, ficam em casa, abrigados. Já não é necessário, como acontecia com Alexandre o Grande ou com o grandíssimo Napoleão, pôr-se em cima do cavalo e avançar com espada e alguma coragem em direção a países mais indefesos. Hoje o mundo é dominado pelos sedentários espertos. E isso é uma revolução a que se deve dar atenção.

