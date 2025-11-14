Três distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja devido a chuva forte

Três distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, entre hoje e sábado, devido à chuva forte, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Depressão Claudia tem trazido muita chuva Vítor Mota

Faro encontra-se sob aviso laranja, por "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada", entre as 06:00 e as 12:00 de hoje, sendo que o mesmo alerta está em vigor pelos mesmos motivos em Setúbal durante esta madrugada e até às 09:00.

Já no sábado, o sinal laranja vai estar em vigor em Faro, Setúbal e Beja, entre as 09:00 e as 15:00, devido a "precipitação persistente, e por vezes forte e acompanhada de trovoada".

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar sob aviso amarelo por diferentes motivos - agitação marítima, vento ou precipitação - em distintos períodos até sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Portugal continental registou até às 21:00 de quinta-feira 2.106 ocorrências devido ao mau tempo, do qual resultaram duas vítimas mortais, um ferido ligeiro e quatro pessoas desalojadas, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em declarações à Lusa, o oficial de operações da ANEPC, José Costa, afirmou que até às 21:00 de quinta-feira, aquela entidade registou "2.106 ocorrências em todo o continente", devido às condições climatéricas adversas causadas pela influência da tempestade Cláudia, chuvas intensas e persistentes, ventos fortes e agitação marítima.

Segundo o responsável, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou maior número de ocorrências, com 1.196, seguida da região Centro, com 477, adiantou o oficial de operações.

Na região norte, registaram-se 130 ocorrências, no Algarve 203 e no Alentejo 100, acrescentou.