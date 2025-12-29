O ano 1 da Grande Transição

Este ano de 2025 acabou com a Ordem Internacional Liberal. Parece vir aí uma nova Ordem das Grandes Potências, baseada na Força, já não nas regras. Mas ainda só estamos a iniciar a Transição. Trump fez um primeiro ano de segundo mandato desastroso. Putin agradece e tentará, em 2026, aproveitar o triunfo de ter "conquistado" Washington, apesar de, no terreno, ter falhado a tomada de Kiev. Preparem-se para alguns anos de incerteza, risco e nevoeiro. Nós, europeus, ainda não sabemos lidar com a perda americana

O ano de 2025 mostrou-nos a nós, europeus, que estamos num perigo real entre a hostilidade ideológica e diplomática dos EUA de Trump e a ameaça de Putin. Perdermos os Estados Unidos e assistirmos ao desmoronamento da relação transatlântica era um cenário que nos parecia meramente académico. Só que já estamos nele. A proteção nuclear norte-americana pode acabar a qualquer momento. O "backstop" militar dos EUA deixou de estar garantido. Este ano de 2025 ditou a queda da Ordem Internacional Liberal -- pré-anunciado três anos e meio antes quando Putin se sentiu em condições de invadir a Ucrânia, mas só totalmente confirmada quando Trump, da Sala Oval, ameaça a integridade territorial de Venezuela, ou até Canadá e Dinamarca (dois aliados NATO). Trump 2.0 transformou o que era suposto vir do líder das democracias liberais (o Presidente dos EUA) -- um garante de Liberdade e multilateralismo -- num fator de desestabilização e desordem.