A 4 de fevereiro, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu não revogar a prisão de Rui Pinto. Um dos argumentos esgrimidos pelos juízes é que o pirata informático por detrás dos Football Leaks estaria a negociar um emprego e que quem o empregaria, o podia esconder das autoridades.

Para o tribunal, a única atividade reconhecida a Rui Pinto é a de "aceder a informação confidencial" e "exigir dinheiro pela sua não divulgação". "À data da sua detenção o arguido detinha na sua residência um papel por si manuscrito, do qual resulta, indiciariamente, que se encontraria a negociar algum tipo de situação profissional ou de colaboração com terceiros, mediante determinadas condições que pretendia ver satisfeitas, de modo a assegurar o seu futuro", lê-se no acórdão. "Nessas negociações poderão estar envolvidas entidades com relevante poder económico e que o poderão auxiliar a manter-se em local oculto."

Mesmo em prisão domiciliária e pulseira eletrónica, "o acesso livre a meios de comunicação à distância tais como o telefone e a Internet seriam suficientes para gorar os objetivos da investigação e efetivar o perigo de perturbação do inquérito e de continuação da atividade criminosa que se pretende acautelar", indica ainda o acórdão.

No interrogatório, Rui Pinto disse que em Portugal estava "desempregado" mas que na Hungria tinha um negócio online de venda de antiguidades, que obtinha com o pai em "feiras, mercados de antiguidades, livrarias, leilões".

Em 17 de janeiro deste ano o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento Rui Pinto por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, mas deixou cair 57 dos 147 crimes pelos quais o arguido havia sido acusado pelo Ministério Público (MP), aguardando-se a marcação da data para início do julgamento.



