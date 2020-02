No balneário, a visibilidade estava muito reduzida. Percebi que era das tochas e engenhos. Quando fui ao balneário vi um homem encapuzado a sair. Acendeu uma tocha e atira na minha direção. Eu desviei-me e acertou no Mário Monteiro que estava atrás de mim. (...) Continuo em direção ao balneário e vejo o Rollin Duarte a agarrar no Bás Dost de braço dado. Foi o primeiro jogador ferido que vi. Acompanhei-os até à sala de enfermagem", contou ao coletivo de juízes citado pelo Correio da Manhã

"Vi pessoas a caminhar lá dentro encapuzadas. Vi o Virgílio Abreu completamente alterado com o que se estava a passar. Fui com o Bas Dost e o Monteiro para a sala de enfermagem. A minha prioridade foi acompanhar o jogador", acrescentou, revelando uma frase que foi dita: "Não ganhem o próximo jogo e vão morrer".

O presidente do Sporting, Frederico Varandas , está a ser ouvido, esta sexta-feira, como testemunha no julgamento da invasão à academia do clube, em Alcochete , em 15 de maio de 2018, data em que chefiava o departamento médico dos 'leões'. O atual presidente do Sporting , eleito em setembro de 2018 depois da destituição de Bruno de Carvalho e de o clube ter sido liderado por uma comissão de gestão, foi diretor clínico dos 'leões' entre 2011 e 2018.O processo tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo. Bruno de Carvalho , à data presidente do clube, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.