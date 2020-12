Uma juíza do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste decidiu libertar uma mulher que se encontrava em isolamento, por indicação das autoridades de saúde. Num acórdão de 3 de dezembro a que ateve acesso, a juíza conclui que "o confinamento/privação da liberdade a que a requerente foi sujeita é ilegal".A decisão foi tomada face a um pedido de habeas corpus. A requerente explicou que em 21 de novembro, quando já estava em vigor o estado de emergência (de 9 a 23 de novembro), foi notificada das medidas de isolamento e quarentena em como não podia sair de casa até dia 27. Foi informada de que os seus dados de identificação seriam entregues todos os dias à polícia.Contudo, fez teste à covid-19 que deu negativo e estava saudável, sem sintomas. "No caso vertente resulta provado que a requerente está impossibilitada de sair de casa e sujeita a vigilância policial sendo que não tem sintomas da doença covid-19 e que apresentou resultados 'não-detetável' quando sujeita a teste", lê-se na decisão.A autoridade de saúde que determinou o isolamento da requerente foi notificada para prestar informações, mas não prestou esclarecimentos. Não se sabe o que motivou o isolamento da mulher, nem quando foi realizado o teste que deu negativo à covid-19, nem se não foi aceite por alguma razão pela autoridade de saúde.Segundo o pedido de habeas corpus, a requerente não soube "os motivos da ordem que a obrigou a permanecer em casa nem o seu fundamento legal, os direitos e deveres processuais que a lei lhe reconhece, designadamente o direito ao acesso ao direito e aos tribunais, para defesa dos seus direitos"."A situação em que a requerente se encontra, desde 21 de novembro de 2020, impossibilitada de sair de sua casa e sob vigilância policial não difere da de um cidadão a quem tenha sido aplicada uma medida de coação de obrigação de permanência na habitação (artigo 201.º do C.P.P.) o que pressupõe, para além dos demais pressupostos de aplicação das medidas de coação, que sobre ele recaiam fortes indícios da prática de crime doloso, a quecorresponda a pena de prisão de máximo superior a 3 anos", considera a juíza.A juíza critica ainda que o Governo devia recorrer a um ato legislativo e não a um decreto para aplicar as medidas do estado de emergência. "Atento o carácter restritivo da regulação, a importância da matéria, a relevância dos sacrifícios de liberdade, a controvérsia que os envolve e o carácter inovatório da normação deveria o governo recorrer à forma de ato legislativo e não a um decreto, simples ou regulamentar", sustenta a decisão, que salienta que o Presidente da República não especificou as normas do estado de emergência e que por isso, o Governo não pode dizer que se "limitou a dar execução ao decreto" de Marcelo."O Presidente da República optou por não definir no decreto presidencial os comandos normativos que os cidadãos deveriam observar, estabelecendo apenas os respetivos limites e sentido e remetendo a responsabilidade da sua aprovação e definição para a autoridade pública competente", diz a juíza. "Não é o facto de tais restrições estarem constitucionalmente autorizadas que dispensa o Governo ou a Assembleia da República de terem de recorrer a acto legislativo para restringir."