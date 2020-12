Siga a Sábado nas redes sociais

O confinamento obrigatório para doentes covid-19 e para outras pessoas a quem as autoridades de saúde tenham determinado o regime de vigilância ativa é ilegal ao abrigo do quadro legislativo montado pelo governo para operacionalizar o estado de emergência. Esta é a posição de uma juíza do Tribunal de Sintra que, esta quinta-feira, ordenou a libertação imediata de uma mulher confinada desde o dia 21 de novembro e com vigilância policial , por ordem da autoridade de saúde de Mafra.Segundo a setença da juíza Ana Paula Costa, a que ateve acesso, em matéria de Direitos, Liberdades e Garantias, a Constituição estabelece uma reserva de competência da Assembleia da República para legislar, sendo esta, porém, delegável no governo, mediante uma autorização legislativa. O problema está no facto de o governo ter recorrido à figura do "decreto regulamentar" e não, por exemplo, um decreto-lei, para colocar em prática os conceitos gerais definidos pelo Presidente da República nos decretos do estado de emergência."Suspensos os direitos fundamentais pelo Presidente da República poderia o governo mantendo-se dentro do quadro delimitado pelo decreto de suspensão, restringir as possibilidades de acesso individual aos bens por eles protegidos. Contudo, atento o carácter restritivo da regulação, a importância da matéria, a relevância dos sacrifícios de liberdade, a controvérsia que os envolve e o carácter inovatório da normação deveria o governo recorrer à forma de ato legislativo e não a um decreto, simples ou regulamentar", refere a decisão da magistrada judicial do Tribunal de Sintra, acrescentando que "o direito à liberdade por meio de decreto regulamentar viola o limite do poder regulamentar constituído pela reserva de lei que a Constituição estabelece para a matéria dos direitos, liberdades e garantias"Citando o constitucionalista Jorge Reis Novas, a juíza também entende que "não é o facto de tais restrições estarem constitucionalmente autorizadas que dispensa o Governo ou a Assembleia da República de terem de recorrer a acto legislativo para restringir" direitos dos cidadãos.A juíza deu ainda como exemplo o regime do teletrabalho, instituído no decreto regulamentar do estado de emergência do início do governo. Enquanto no decreto presidencial se estabeleceu que podia "ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao respetivo regime ou horário de funcionamento", no decreto regulamentar do governo alongou-se " em mais de uma dezena de artigos com vasta normação que não tem igualmente suporte no decreto presidencial".A juíza Ana Paula Costa decidiu, esta quinta-feira, libertar uma mulher que se encontrava em isolamento, por indicação das autoridades de saúde de Mafra. Num acórdão de 3 de dezembro a que a SÁBADO teve acesso, a juíza conclui que "o confinamento/privação da liberdade a que a requerente foi sujeita é ilegal".A decisão foi tomada face a um pedido de habeas corpus. A requerente explicou que em 21 de novembro, quando já estava em vigor o estado de emergência (de 9 a 23 de novembro), foi notificada das medidas de isolamento e quarentena em como não podia sair de casa até dia 27. Foi informada de que os seus dados de identificação seriam entregues todos os dias à polícia.Contudo, fez teste à covid-19 que deu negativo e estava saudável, sem sintomas. "No caso vertente resulta provado que a requerente está impossibilitada de sair de casa e sujeita a vigilância policial sendo que não tem sintomas da doença covid-19 e que apresentou resultados 'não-detetável' quando sujeita a teste", lê-se na decisão.A autoridade de saúde que determinou o isolamento da requerente foi notificada para prestar informações, mas não prestou esclarecimentos. O documento a que ateve acesso não refere o que motivou o isolamento da mulher, nem quando foi realizado o teste que deu negativo à covid-19, nem se não foi aceite por alguma razão pela autoridade de saúde.As regras das autoridades de saúde em vigor no contexto da pandemia é de que um paciente infetado com o novo coronavírus deve ficar em quarentena durante, pelo menos, 10 dias desde os primeiros sintomas. Caso não tenham registado sintomas durante três dias consecutivos podem sair do isolamento. Na caso de alguém que tenha estado em contacto direto com um infetado com SARS-CoV-2, as indicações são de que deve cumprir isolamento profilático de 14 dias, o necessário para incubar o vírus.Segundo o pedido de habeas corpus, a requerente não soube "os motivos da ordem que a obrigou a permanecer em casa nem o seu fundamento legal, os direitos e deveres processuais que a lei lhe reconhece, designadamente o direito ao acesso ao direito e aos tribunais, para defesa dos seus direitos".