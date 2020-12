Covid-19: Doentes neurológicos têm maior risco de morte, mas não são vacinados primeiro

A doença renal, cardíaca e as doenças neurológicas são as patologias mais associadas a risco de morte após infeção por novo coronavírus em Portugal, indica o plano de vacinação para a covid-19, revelado esta quinta-feira. Contudo, as doenças neurológicas não foram integradas no primeiro grupo de pessoas a serem vacinadas.Sobre o risco de morte, o documento cita um estudo publicado com dados do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica) referentes a casos de covid-19 notificados até abril de 2020. Mais de 97% dos óbitos por covid-19 ocorrem em pessoas com 50 ou mais anos de idade.As doenças que estão associadas aos internamentos com covid-19 são a doença cardíaca, as imunodeficiências, a doença renal, e a doença pulmonar crónica - e estas são cobertas na primeira fase de vacinação. 91% das pessoas internadas têm 50 ou mais anos de idade e 41% das pessoas têm 80 ou mais anos de idade.Nas unidades de cuidados intensivos, 81% das pessoas internadas com COVID-19 tem mais de 50 anos deidade, de acordo com a Administração Central de Serviços de Saúde (ACSS).Os residentes em lares e as pessoas com 50 ou mais anos, com pelo menos insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração integram o grupo prioritário, mas o plano de vacinação indica que "a população estudada nos ensaios clínicos de fase 1 e 2 destas vacinas incidiu sobretudo em indivíduos com idades entre os 18 e os 55 anos"."Apesar de existirem dados que sugerem que estas vacinas apresentam imunogenicidade [desencadeiam resposta imunitária] em pessoas com mais de 65 anos, os dados acima dos 75 anos são ainda limitados", lê-se no documento. "Apesar da atual incerteza relativa à eficácia e segurança das vacinas nas pessoas mais idosas, as que se encontram em maior risco de contágio merecem uma atenção especial na definição da precedência para a vacinação. A experiência tem mostrado que neste grupo estão os utentes de lares e instituições similares."A opção por vacinar os mais idosos é ainda justificada pelos surtos em lares.O plano adianta ainda que "não há dados suficientes para recomendar a vacinação de crianças e grávidas"."A receção das vacinas em Portugal será assegurada em centros de distribuição, a partir dos quais, as vacinas serão distribuídas para os centros de vacinação", revela o plano. "Será necessário um sistema de informação e gestão, em tempo real."