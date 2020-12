Nem só nas chamadas grandes questões do Direito a jurisprudência se divide. Os tribunais têm também dificuldade em chegar a uma leitura uniforme acerca da expressão "filho da puta", quando verbalizada no contexto de um jogo de futebol. Há um ano, as juízas desembargadoras do Tribunal da Relação de Lisboa Maria do Carmo Ferreira e e Cristina Branco consideraram que desconsideraram a carga ofensiva de tal expressão, quando produzida por um delegado ao jogo de uma equipa contra o treinador adversário. Já em novembro deste ano, no mesmo tribunal, outro coletivo decidiu manter a condenação de um jogador que usou a mesma expressão contra um árbitro.

De acordo com um acórdão de novembro deste ano, os juízes desembargadores João Carrola e Luís Gominho consideraram que "independentemente de estarmos perante uma situação em que os intervenientes em confronto são membros da ‘tribo do futebol’, não podemos deixar de considerar que, não tanto pelo contexto em que as verbalizações são proferidas de desagrado e contestação pelas decisões do árbitro ou de decepção pela situação de se encontrar em desvantagem no resultado do jogo que se encontrava disputar, o modo como as expressões ‘filho da puta, vai para o caralho’ foram ditas pelo arguido ao destinatário – olhos nos olhos e tendo cuspido na sua direção, embora não o tenha atingido - a carga ofensiva mostra-se muito para lá do que se possa entender como um mero verbalizar de toda a frustração que o arguido poderia sentir".

Esta decisão surgiu na sequência de uma condenação em primeira instância de um jogador do Fonte Santense que, num jogo frente ao Estoril Praia, ficou desagrado com uma decisão do árbitro, começando por dizer-lhe "foda-se, caralho" e, em seguida depois de ter sido expulso, disse em voz alta: "filho da puta, vai para o caralho". Em primeira instância, o jogador (que não está identificado no acórdão) foi condenado a 650 euros de pena de multa, uma decisão confirmada pelos juízes do Tribunal da Relação de Lisboa.

"A atribuição do epíteto de filho da puta, dizendo-lho na cara e em voz alta, ao árbitro do encontro, enquanto interveniente no espectáculo com responsabilidades acrescidas pela tomada de decisões que nem sempre merecerão o acordo dos demais intervenientes ou espectadores com a leitura que fazem do desenrolar do jogo e das jogadas, não deixa de trazer uma inerente desvalorização da sua pessoa enquanto ser humano e decisor do espectáculo desportivo e, assim, atingir o mesmo na sua personalidade", escreveram os desembargadores.

Mas se o árbitro ganhou este processo, menos sorte teve um treinador de futebol, que em novembro de 2019 viu o TRL a confirmar uma decisão de absolvição de um delgado ao jogo que lhe dirigiu a seguinte expressão: "Vai lá pra barraca, vai mas é pro caralho seu filho da puta". As juízas desembargadoras confirmaram a decisão de primeira instância, dizendo que "tais expressões feitas no seio do ‘mundo do futebol’, não se podem considerar que tenham atingido um patamar de obscenidade e grosseria de linguagem, nem que aquelas expressões tenham colidido com o conteúdo moral da personalidade do visado nem atingido valores ética e socialmente relevantes do ponto de vista do direito penal".

Até porque, continuaram, "no contexto de acesa discussão, numa envolvência futebolística, em que foram proferidas, aquelas palavras não têm outro significado que não seja a mera verbalização das palavras obscenas, sendo absolutamente incapazes de pôr em causa o carácter, o bom-nome ou a reputação do visado".

As expressões em causa, de acordo com as desembargadoras, traduziram "sim um comportamento revelador de falta de educação e de baixeza moral e contra as regras da ética desportiva; contudo, esse tipo de comportamento, socialmente desconsiderado, é também ele, de alguma forma tolerado nos bastidores da cena futebolística. Eventualmente, deverá ser sancionado disciplinarmente, mas daí a sê-lo penalmente a resposta terá de ser negativa".