Tribunal da Relação baixa pena de prisão de 'Macaco' para 3 anos e 4 meses

Fernando Madureira estava condenado a três anos e nove meses.

O Tribunal da Relação do Porto reduziu a pena de Fernando Madureira para três anos e quatro meses. Macaco tinha sido condenado em primeira instância a três anos e nove meses, de prisão efetiva. Esta redução prende-se com o facto de ter caído um crime de ofensas à integridade física.



Fernando Madureira está em prisão preventiva há já 14 meses. Está acusado de 31 crimes Igor Martins

Sandra baixa de dois anos e oito meses de pena suspensa para dois anos anos e cinco meses. Penas dos outros arguidos baixam também ligeiramente e Fábio Sousa é absolvido.