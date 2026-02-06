Mau tempo: Registadas 7.517 ocorrências em seis dias

De acordo com o comandante nacional da Proteção Civil, estão cinco helicópteros a sobrevoar as zonas afetadas.

Edição de 3 a 9 de fevereiro

A Proteção Civil registou 7.517 ocorrências relacionadas com as tempestades entre domingo e as 12:00 de hoje em Portugal continental, informou o comandante nacional.



Destelhamento de habitações em Pedrógão Grande após mau tempo PAULO NOVAIS/LUSA_EPA

"[Há] 7.517 ocorrências registadas atualmente com 26.504 operacionais envolvidos e com 10.505 meios terrestres", indicou Mário Silvestre na conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, no distrito de Lisboa.

De acordo com o comandante nacional da Proteção Civil, estão cinco helicópteros a sobrevoar as zonas afetadas: "dois helicópteros da Força Aérea Portuguesa e três à guarda da ANEPC".

"Encontram-se a fazer a monitorização de todos os cursos de água principais com zonas previamente definidas para os voos de reconhecimento. Estamos permanentemente a recolher essa informação", acrescentou.