Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 16:06

Fernando Madureira chega ao Tribunal da Relação do Porto para nova audiência da Operação Pretoriano

Fernando e Sandra Madureira estão esta quarta-feira presentes numa nova audiência da Operação Pretoriano no Tribunal da Relação do Porto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.