Quem perdeu cartão de cidadão devido à tempestade vai poder renová-lo sem custos

Pedido de renovação do cartão de cidadão perdido ou inutilizado devido à tempestade Kristin deve ser feito até ao final de março. Renovação está isenta de custos. Medida aplica-se também a quem perdeu o bilhete de identidade vitalício devido ao mau tempo.
Quem perdeu ou ficou com o cartão de cidadão inutilizado devido à tempestade Kristin vai poder renová-lo sem custos. A medida consta de uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República e aplica-se apenas a perdas comprovadas que tenham sido causadas pelo mau tempo. O pedido de renovação deve sersolicitado até ao final de março.
A portaria assinada pela secretária de Estado da Justiça, Ana Luísa Machado, prevê "a isenção do pagamento de taxas pela renovação do cartão de cidadão perdido, extraviado ou inutilizado" desde que o motivo dessa renovação seja "comprovadamente imputável aos fenómenos adversos ocorridos nos concelhos abrangidos pela declaração de situação de calamidade decorrente da tempestade Kristin e nos concelhos adicionalmente identificados como afetados por despacho".
Em causa estão os concelhos de Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Alcácer do Sal, Alcanena, Alcobaça, Alvaiázere, Ansião, Aveiro, Batalha, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Cantanhede, Castanheira de Pera, Castelo Branco, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Constância, Covilhã, Entroncamento, Estarreja, Ferreira do Zêzere, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Fundão, Góis, Golegã, Idanha-a-Nova, Ílhavo, Leiria, Lourinhã, Lousã, Mação, Marinha Grande, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Nazaré, Óbidos, Oleiros, Ourém, Ovar, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penamacor, Penela, Peniche, Pombal, Porto de Mós, Proença-a-Nova, Rio Maior, Santarém, Sardoal, Sertã, Sever do Vouga, Soure, Tomar, Torres Novas, Torres Vedras, Vagos, Vila de Rei, Vila Nova da Barquinha, Vila Nova de Poiares e Vila Velha de Ródão.
A isenção excecional do pagamento de taxas aplica-se também ao bilhete de identidade vitalício. Quem perdeu esse documento de identificação vai também poder pedir uma segunda via nos casos de "perda, extravio ou inutilização", motivados pela tempestade.
O Governo diz que está ainda atento à "extensão dos danos já verificados, bem como a potencial evolução de outros fenómenos adversos, decorrentes de precipitação e vento anómalos, como cheias e deslizamentos de terras".
