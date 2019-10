O Tribunal Constitucional (TC) notificou o PSD e o CDS para que os partidos corrijam as irregularidades nas assinaturas do pedido de fiscalização sucessiva que os dois partidos entregaram acerca da nova lei para a nacionalização da Casa do Douro.O tribunal "notificou os primeiros subscritores de cada grupo parlamentar para diligenciarem no sentido de serem supridas as irregularidades relativas às assinaturas do pedido", revela o jornal Público.Os centristas queriam a revisão dos estatutos do edifício privatizado em 2014 e consideravam que a lei violava o preceito de liberdade associativa que está consagrado na Constituição. O CDS avançou com um pedido de fiscalização sucessiva para o Tribunal Constitucional mas são necessárias 23 assinaturas - e o CDS apenas tem 18 deputados.O partido de Assunção Cristas pediu ajuda ao PSD, que também tinha votado contra a lei, e o partido cujo presidente parlamentar é Fernando Negrão arranjou, não as cinco assinaturas necessárias, mas 20. No entanto, de acordo com a TSF, algumas das assinaturas de deputados sociais-democratas surgiram no documento sem que os próprios soubessem ou tivessem dado autorização.O presidente do PSD , Rui Rio, considerou que "obviamente que não é normal" a utilização das assinaturas de deputados sem o conhecimento dos próprios no pedido de fiscalização sucessiva relativo à Casa do Douro "Olhando para a situação não é o normal, agora eu não sei se também é prática os deputados confiarem na direção do grupo parlamentar e poderem pôr o nome nalgumas coisas, não sei", salientou, acrescentando que "a própria direção da bancada já assumiu que não é normal e que não deve voltar a acontecer".