Tribunal Constitucional confirma vitória de Seguro com mais de 3,5 milhões de votos

O Tribunal Constitucional (TC) proclamou esta segunda-feira António José Seguro como vencedor das eleições para Presidente da República, somando mais 3,5 milhões de votos na segunda volta, segundo os resultados finais.



Sondagem indica Seguro como possível Presidente nas eleições de 2026 Lusa

António José Seguro alcançou 3.502.613 votos (66,84%), enquanto André Ventura somou 1.737.950 votos (33,16%), segundo os resultados finais divulgados após a assembleia de apuramento geral da eleição para Presidente da República pelo TC.

Num total de 11.025.823 inscritos, foram considerados 5.240.563 de votos validamente expressos, registando-se 177.072 votos brancos e 98.342 votos nulos, segundo os resultados divulgados hoje após a conclusão, no domingo, do escrutínio em 20 freguesias, que adiaram as eleições uma semana devido ao mau tempo.

Segundo os resultados finais, registaram-se 5.515.977 votantes (50,03%), sendo a abstenção de 49,97% (5.509.846).

"Por ter obtido mais de metade dos votos validamente expressos, foi (...) eleito o candidato António José Martins Seguro. São estes resultados que, em nome do Tribunal Constitucional, me cabe anunciar proclamando, em conformidade, eleito Presidente da República o cidadão António José Martins Seguro", pode ler-se na nota assinada pelo presidente do TC, José João Abrantes.

A vitória de António José Seguro com mais de 3,5 milhões de votos é um recorde.

Há uma semana, Seguro tornara-se no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares nas eleições de 1991. Ficou, contudo, atrás dos 70,3% na reeleição de Mário Soares, que percentualmente continua a ser o maior sempre.

Na segunda volta, em 8 de fevereiro, Seguro tinha ganho todos os distritos e regiões autónomas e 303 concelhos. No domingo, juntou mais três concelhos: Álcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã, que adiaram a votação devido ao mau tempo.