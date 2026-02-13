Sábado – Pense por si

Portugal

André Ventura foi o candidato mais votado no estrangeiro

Lusa 10:41
António José Seguro teve 49,19% dos votos na emigração.

André Ventura, com 50,81% dos votos, foi o candidato mais votado no estrangeiro na segunda volta das presidenciais de domingo, em que António José Seguro foi eleito Presidente da República.

André Ventura depois do discurso de derrota
André Ventura depois do discurso de derrota TIAGO PETINGA/LUSA

António José Seguro teve 49,19% dos votos na emigração, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.

