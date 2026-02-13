André Ventura foi o candidato mais votado no estrangeiro

PSOE e Podemos apresentam medida para proibir futebol nos recreios: "Desporto tóxico"
Gabriela Ângelo
António José Seguro teve 49,19% dos votos na emigração.
André Ventura, com 50,81% dos votos, foi o candidato mais votado no estrangeiro na segunda volta das presidenciais de domingo, em que António José Seguro foi eleito Presidente da República.
António José Seguro teve 49,19% dos votos na emigração, segundo os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral.