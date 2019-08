Agrafos de má qualidade, pragas de piolhos, faltas de equipamentos de ar condicionado e infiltrações nas salas de audiências. São estas as condições de alguns tribunais portugueses. O retrato anual do estado dos tribunais portugueses de 2018, feito pelos presidentes das 23 comarcas judiciais do país, revela um cenário generalizado de degradação, avança o jornal Público esta terça-feira.Segundo o jornal diário, o arquivo do Tribunal de Vila Real, situado num sótão, tem a água a "escorrer pelas paredes". Já o Palácio de Justiça de Torres Novas fica com o arquivo inundado quando as águas do rio Almonda sobem, devido ao deficiente sistema de esgotos. Já no Porto, no Tribunal de São João Novo, caiu o tecto de uma sala de audiências e de um gabinete de juízes. Até as obras estarem completas, o tribunal irá funcionar em pavilhões pré-fabricados.Na comarca de Aveiro foi encerrada a casa-de-banho dos funcionários no Tribunal de Castelo de Paiva para evitar escorrências para o piso inferior, ocupado pela conservatória do registo civil. Já em espinho a infiltração da água da chuva causava cortes na eletricidade, por exemplo.Já no Palácio da Justiça de Loures têm caído pedras da fachada, um perigo para os trabalhadores e para os civis que recorrerm àquele tribunal.O jornal deixa uma ressalva: o documento refere-se a 2018, o que quer dizer que algumas destas situações podem até já estar resolvidas (mas algumas podem mesmo ter piorado e novas terão surgido).O relatório tem quase 3.500 páginas e dezenas de situações de más condições descritas.